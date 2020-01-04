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عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن اللبناني خطيب ابنة ترامب

السبت 04/يناير/2020 - 10:02 ص
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البرنامج
البرنامج
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان خطبة تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شاب لبناني يدعى مايكل شربل بولس، قائلًا: "أبوها كان بيقول عليها تخينة، ومتتحبش".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن "الحاج أبو حنان هيناسب عائلة لبنانية... وطلعت العائلة دي ملياردرات".

وأوضح أن والد العريس لديه إمبراطورية نقل في نيجيريا، مضيفا: "مايكل هيكتب كتابه ويعلي جوابه على تيفاني بعد شهر، هي فعلا تيفاني".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "بنت الملياردير هتتجوز إيه.. أكيد ملياردير زيها".
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