أسعار العملات اليوم السبت 4-1-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار العملات اليوم





حافظت أسعار العملات اليوم السبت 4-1-2020 على استقرارها مقابل الجنيه المصري، وذلك استمرار لاستقرار العملات خلال تعاملات أمس الجمعة بعد أدائها المتباين مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار العملات في البنوك على النحو التالى:









أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري





سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم نحو 15.9735 جنيهًا للشراء 16.0996 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8647 جنيهًا للشراء 18.0122 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.0770 جنيهًا للشراء 21.2498 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر، وسجل سعر ال فرنك سويسري 16.4539 جنيهًا للشراء 16.5855 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6842 جنيهًا للشراء 14.8015 جنيهًا للبيع.





أسعار العملات العربية اليوم





استقرت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2578 جنيهًا للشراء 4.2925 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6326 جنيهًا للشراء 53.1532 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3483 جنيهًا للشراء 4.3835 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2937 جنيهًا للشراء 2.3120 جنيهًا للبيع.



