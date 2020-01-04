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تعرف على موعد حفل أحلام في موسم شتاء الرياض

السبت 04/يناير/2020 - 09:42 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة أحلام لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك ضمن احتفالات موسم شتاء الرياض بالمملكة العربية السعودية ،يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يناير، وسيُقام الحفل في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، وسيشاركها في الحفل الفنان أصيل أبو بكر.

كما يشارك في حفلات شتاء موسم الرياض، عددًا كبيرًا من نجوم منهم هاني شاكر، أنغام، عبدالله الرويشد، ميريام فارس.


يُشار أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل الأغنية اسم "أنا ما أدري عن الناس" وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد.

والجدير بالذكر أن أحلام شاركت في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"،كعضوة لجنة تحكيم وذلك بمشاركة راغب علامة، محمد حماقي،سميرة سعيد.
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