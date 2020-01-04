Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر LIVE رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

السبت 04/يناير/2020 - 09:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مباراة التعاون والنصر بث مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام نظيره فريق التعاون، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق النصر في المباراة القادمة ضيفه فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق الاتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق ضمك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونجح فريق النصر في تسجيل 43 هدفاً في شباك نظيره فريق التعاون في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين في السنوات الماضية على مستوى جميع البطولات المحلية.

ونجح فريق النصر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق التعاون في 14 مباراة من أصل آخر 21 مباراة جمعت بينهما في السنوات الماضية على مستوى جميع البطولات المحلية، وفي مقابل ذلك نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار في 3 مباريات فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ ساعة و 16 دقيقة

رد ناري من خالد الجندي على من يصفه بـ "شيخ النظام" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 17 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

كاميرات المراقبة ترصد لحظة استهداف قاسم سليماني في بغداد

منذ 36 دقيقة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ حوالي 10 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت 2020/1/4

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

06:41 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status