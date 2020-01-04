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قفزات تركية فاشلة (كاريكاتير)

السبت 04/يناير/2020 - 09:38 ص
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بوابة الفجر
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قفزات تركية فاشلة (كاريكاتير)
قفزات تركية فاشلة (كاريكاتير)
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