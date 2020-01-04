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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطقس

السبت 04/يناير/2020 - 09:37 ص
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درجات الحرارة
درجات الحرارة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو نهاية موجة الطقس السيىء التي شهدتها البلاد منذ يوم الخميس الماضي.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية، ومناطق على الدلتا، ومتوقع أيضا أن تصل إلى القاهرة، فضلا عن وجود نشاط للرياح.

وأوضحت، أن درجات الحرارة اليوم أقل من معدلها الطبيعي بنحو 5 درجات، ولكن غدا هناك ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة، منوهة بأن هناك اضطراب في حركة الملاحة في البحرين الأحمر، والمتوسط.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بشرى سارة الطقس الارصاد

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