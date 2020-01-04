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برشلونة يتحدى إسبانيول في ديربي كتالونيا

السبت 04/يناير/2020 - 09:33 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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يحل نادي برشلونة في الساعة العاشرة مساء اليوم ضيفًا على إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كتالونيا بعد استئناف مسابقة الدوري في أعقاب فترة التوقف الشتوية.

 

يحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب المسابقة، ولن تكون استضافتهم للغريم التقليدي برشلونة شيئاً ممتعاً مع بداية العام الجديد 2020.

 

وأنهى برشلونة العام الماضي بالفوز على ديبورتيفو ألافيس، وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لكن وسائل الإعلام والجماهير غير راضية عن الأداء الذي يقدمه الفريق.

 

وسيكون الفوز بديربي الطريقة الصحيحة بالنسبة لبرشلونة للرد على المشككين، لكن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مقتنع أن المباراة أمام إسبانيول ستكون صعبة.

 

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية: "مباريات الديربي دائماً تكون صعبة، يجب أن تكون حذراً خلالها، إنهم في وضع حساس للغاية في جدول الترتيب، و بالنظر إلى جودة لاعبيه، فإن إسبانيول لايستحق الترتيب الذي يحتله الآن".

 

وأضاف: "النتائج والوضع الحالي يدفعهم إلى بذل قصاري جهدهم خلال المباراة، ويسبب حالة من التوتر. الديربي مباراة جميلة ويحب الجميع اللعب فيها".

 

وعاد سواريز إلى جانب قائد الفريق ليونيل ميسي وأرتورو فيدال، والحارس البرازيلي نيتو، من عطلة الشتاء، في وقت متأخر عن بقية لاعبي الفريق، لكن من المتوقع مشاركتهم في المباراة.

 

وتولى لاعب برشلونة السابق أيبلاردو مهمة تدريب إسبانيول خلفاً لباولو ماشين الذي تمت إقالته قبل حلول فترة عيد الميلاد.


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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة اسبانيول اخبار الرياضة اليوم

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