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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهتي الريال وبرشلونة اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 09:29 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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تستأنف مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يلتقي ريال مدريد مع خيتافي على ملعب الأخير، ويرحل برشلونة إلى ملعب باور 8 لملاقاة نظيره إسبانيول.

 

وبدأت منافسات الجولة أمس الجمعة بمباراتين، الأولى جمعت بلد الوليد بنظيره ليجانيس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أما المباراة الثانية فقد جاءت بين بين أتليتك بلباو وإشبيلية وانتهت على واقع التعادل 1-1.

 

ترتيب الدورى الإسبانى

برشلونة 39 نقطة

ريال مدريد 37 نقطة

إشبيليه 35 نقطة

اتليتكو مدريد 32 نقطة

ريال سوسيداد 31 نقطة

خيتافي 30 نقطة

اتليتك بيلباو 29 نقطة

فالنسيا 28 نقطة

ليفانتي 26 نقطة

فياريال 25 نقطة

غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

بلد الوليد 21 نقطة

الافيس 19 نقطة

إيبار 19 نقطة

مايوركا 15 نقطة

سيلتا فيجو 14 نقطة

ليجانيس 14 نقطة

إسبانيول 10 نقاط

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الكلمات المفتاحية

برشلونة واسبانيول برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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