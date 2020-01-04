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الأهلي يختتم تدريباته ظهرا قبل مواجهة إفي سي مصر

السبت 04/يناير/2020 - 09:25 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر في الدوري المصري.

ويخوض الفريق تدريباته في الثانية ظهر اليوم السبت، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقًا عقب إعلان فايلر قائمة المباراة، والتي ستشارك باللقاء.

من ناحية أخرى تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية قبل مواجهة إف سي مصر بالجولة القادمة ببطولة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على أن حسين الشحات لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر لعدم تفاقم إصابة اللاعب الذى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة.

ويفضل الجهاز الفني إبعاد اللاعب عن المشاركة لحين التعافي بشكل كامل من إصابته لتجهيزه للمباريات القادمة للفريق.

ويسعى الجهاز الفنى للنادى الأهلى لتجهيز حسين الشحات، لخوض مواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير المقبل فى زيمبابوى، ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي إف سي مصر، مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 27 نقطة بدون أي هزائم أو تعادلات، فيما يحتل إف سي مصر برصيد 13 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.
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