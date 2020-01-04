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بالإنفوجراف.. ترتيب وقائمة هدافي مجموعة "بحري" في دوري القسم الثاني

السبت 04/يناير/2020 - 09:16 ص
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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اختتمت منافسات الدور الأول للمجموعة الثالثة من الموسم الحالي في دوري للقسم الثاني، حيث أقيمت 66 مباراة بعدما خاض كل فريق 11 مباراة خلال مشوار الدور الأول.

 

ونجح فريق فاركو في التواجد بالمركز الأول برصيد 23 نقطة، ويطارده على القمة، فريق غزل المحلة الوصيف، كما يتواجد أكثر من فريق في دائرة المنافسة، منهم دمنهور، والمنصورة، والرجاء، والبلدية.

 

وحقق فاركو وغزل المحلة أكبر عدد من الإنتصارات خلال الدور الأول، بينما لم يحقق بيلا والمالية أي فوز، في حين لم يتعرض فاركو للخسارة، كما يملك غزل المحلة أقوى هجوم وفاركو أقوى دفاع.

 

وفي صراع الهدافين، يتواجد على بهيج مهاجم فاركو، برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع وحيد محسن صانع ألعاب دمنهور، بينما سجل مصطفي بهاء لاعب أبو قير، وأحمد رجب هريسه لاعب المنصورة، ويايا كونية لاعب الحمام 4 أهداف.

 

بالإنفوجراف.. ترتيب وقائمة هدافي مجموعة "بحري" في دوري القسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وقائمة هدافي مجموعة "بحري" في دوري القسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وقائمة هدافي مجموعة "بحري" في دوري القسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وقائمة هدافي مجموعة "بحري" في دوري القسم الثاني
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