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مقتل شاب إثر مشاجرة بدمياط

السبت 04/يناير/2020 - 09:14 ص
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جثة
جثة
هند الشيال
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لقي محمد سعد السويري، من قرية غيط النصاري في شطا بدمياط، صباح اليوم السبت، مصرعه بطعنة نافذة في القلب، إثر مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات.

وتجمهر الأهالي وتم نقل الشاب لمستشفى دمياط التخصصي، لتلقي العلاج ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إيداعه مشرحة مستشفى التخصصي، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

كما تم إخطار قوات الشرطة، لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

وتحركت قوة أمنية من قسم شرطة مركز دمياط لضبط الجاني، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.
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