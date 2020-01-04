مارجو روبي تزين غلاف مجلة Variety في عددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل صورة غلاف العدد القادم للمجلة، وعدد من اللقطات ضمن جلسة تصوير اجرتها مارجو ظهرت خلالها بإطلالت مختلفة من تصميمات ماركة أزياء شانيل.

في حوارها مع المجلة، كشفت مارجو كيف استعدت لدورها في فيلمها الجديد Bombshell، حيث ذكرت أنها درست الشخصية المدللة التي جسدته ريس ويذرسبون في فيلمها الشهير Legally Blonde، لتتمكن من تقمص شخصية سيدة الاعمال المدللة.



يعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.



واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.



وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.



اختارت مجلة Variety النجمة مارجو روبي لتزين غلاف عددها الجديد المقرر صدوره لشهر فبراير المقبل، وأجرت النجمة حوارا مع المجلة عن فيلمها الجديد Bombshell.