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بالإنفوجراف.. ترتيب وهدافي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

السبت 04/يناير/2020 - 08:58 ص
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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اختتمت منافسات الدور الأول، للمجموعة الأولى من الموسم الحالي، في دوري للقسم الثاني، حيث أقيمت 66 مباراة، بعدما خاض كل فريق 11 مباراة خلال مشوار الدور الأول.

 

ونجح فريق البنك الأهلي في التواجد بالمركز الأول، برصيد 24 نقطة، ويطارده على القمة فريق بني سويف الوصيف، كما يتواجد أكثر من فريق في دائرة المنافسة منهم الألومنيوم، وشبان قنا، والتليفونات، والمنيا.

 

وحقق البنك الأهلي، وبني سويف، والأومنيوم أكبر عدد من الانتصارات، خلال الدور الأول، بينما لم يحقق طهطا أي فوز، في حين حقق ديروك مكسب وحيد طوال الدور الأول، الذي شهد خسارة وحيدة للبنك الأهلي والألومنيوم.

 

ويملك بني سويف أقوى خط دفاع، يليه البنك الأهلي، بينما يملك الفريقان ومعهم الألومنيوم أقوى خط هجوم.

 

وفي صراع الهدافين يتواجد في الصدارة اللاعب عمرو عزت مهاجم البنك الأهلي، برصيد 6 أهداف، يليه محمد عبد السميع مهاجم سوهاج برصيد 4 أهداف بينما سجل 7 لاعبين ثلاثة أهداف.

 

بالإنفوجراف.. ترتيب وهدافي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وهدافي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وهدافي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني
بالإنفوجراف.. ترتيب وهدافي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني
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الكلمات المفتاحية

مجموعة الصعيد القسم الثاني

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