Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسلسل "The Witcher" يمتد لسبعة مواسم

السبت 04/يناير/2020 - 08:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
نجاح كبير يحققه مسلسل The Witcher للنجم هنري كافيل يوم بعد يوم، منذ طرحه نهاية عام 2019 الماضي على منصة نتفليكس.

ووفقا لتصريحات جديدة أدلت بها نجمة المسلسل "لورين سكمدت"، فإن المسلسل قد يمتد لسعة مواسم مقبلة، سعيا من شبكة نتفليكس استغلال نجاحه للهيمنة على العقد الجاري، كما فعل مسلسل صراع العروش في العقد المنقضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات للروين سكمدت، أدلت بها لمجلة SFX Magazine، قالت بها أنها تحضر نفسها لاستمرار المسلسل لسبعة مواسم مقبلة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كشفت صفحات مهتمة بألعاب الفيديو جيم على منصات التواصل الاجتماعي، أن مسلسل نتفليكس The Witcher حقق نجاحا كبير ساهم في رفع عدد الراغبين في ممارسة لعبة الفيديو جيم الشهير.

وارتفع عدد الأشخاص الراغبين في ممارسة اللعبة في منصة "ستيم" إذ وصل لـ 50 الف شخص متواجد في نفس الوقت في يوم طرح المسلسل.

وسبق أن قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مسلسل The Witcher حصد العديد من ردود الفعل الإجابية من النقاد قبيل طرحه، وتلقي هنري كافيل العددي من عبارات الثناء على أداءه المميز.

وكان قد تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعد مسلسل The Witcher من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت 2020/1/4

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كاميرات المراقبة ترصد لحظة استهداف قاسم سليماني في بغداد

منذ 37 دقيقة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 11 ساعة

رد ناري من خالد الجندي على من يصفه بـ "شيخ النظام" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 17 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ حوالي 10 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

06:41 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status