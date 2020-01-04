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تصل إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات
السبت 04/يناير/2020 - 08:51 ص
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أحمد صالحين
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أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على الخطوط، نتيجة أعمال التطوير الشاملة ببعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وشملت التأخيرات: أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
وشملت التأخيرات: أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة
ثالثًا: خط بنها بورسعيد
- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة
ثالثًا: خط بنها بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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