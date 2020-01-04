ريال مدريد يصارع كبار أوروبا على موهبة ليل الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول ريال مدريد في منافسة قوية مع 5 أندية أوروبية كبيرة من أجل التعاقد مع موهبة شابة جديدة في صفوف ليل الذي ينافس في الدوري الفرنسي.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة ري ال مدريد مهتمة بضم بوبكاري سوماري الذي يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أن سوماري يبلغ من العمر حتى الآن ٢٠ عاما فقط ولكنه نجح في لفت أنظار الكثير من الأندية من خلال آداؤه المميز مع فريقه ليل في الفترة الماضية.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أندية توتنهام ومانشستر يونايتد ونابولي وفالنسيا وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضم سوماري وينافسهم ريال مدريد في ضمه.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ليل رفض في الميركاتو الصيفي الماضي عرضًا من وولفرهامبتون بلغت قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب المميز في الموسم الحالي.