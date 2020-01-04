التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد







يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، مساء السبت الموافق 4 يناير الجاري، على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وكشفت شبكة "هو سكورد" العالمية، عن التشكيل المنتظر أن يدفع به النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.





وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون كالتالي:



في حراسة المرمى: روميرو



في خط الدفاع: هاري ماجواير – توانزيبي – أشلي يونج – ويليامز



في خط الوسط: فريد كانوتيه – نيمانيا ماتيتش – بيريرا



في خط الهجوم: جرينوود – ماركوس راشفورد – مارسيال.





وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة أمام مضيفه أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق أرتيتا المدير الفني للجانرز الفوز الأول له مع النادي اللندني منذ توليه منصب المدير الفني للفريق، خلفا لأوناي إيمري.





بينما جاء تشكيل وولفرهامبتون المتوقع أمام مانشستر يونايتد كالتالي:



في حراسة المرمى: باتريسيو.



في خط الدفاع: ديندونكير، كودي، سايس.



في خط الوسط: دوهيرتي، نيفيس، موتينيو، فيناجري.



في خط الهجوم: تراوري، خيمينيز، كوتروني.