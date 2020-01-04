عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب ظاهرة التحرش (فيديو)

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء مباشرة، بسبب تكرار حوادث التحرش الجماعي، مشددًا على أنه يجب مواجهة الحقيقة والتصدي لهذا الأمر وعدم إنكار المشكلة.



وعرض "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الجمعة، مشاهد للتحرش الجماعي بفتاة في "الزقازيق"، معلقا: "بصوا بقيوا أد إية!! شارع!! شارع يا عالم!! دي مين دي !! دي لو كيم كاردشيان مش هيمشوا وراها كدة".



وتابع الإعلامي: "فين بقى الكلام بتاع البلد دي أي واحدة تمشي فيها.. وإن شبابنا بخير.. لا شبابنا مش بخير، وعلاج أي مشكلة إنك تبتدي تواجه".