عاجل.. تسمم 6 أطفال بسوهاج بسبب "الطعمية"

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم من يفيد بتسمم كلا من: الطفلة "منة. ن. م. ح"، 9 سنوات، تلميذة، والطفلة "بسمة. ن"، 7 سنوات، تلميذة، والطفلة "ياسمين. ن. م. ح"، 6 سنوات، والطفل "مازن. ن. م. ح"، 5 سنوات، والطفلة "جنة. ن. م. ح"، 4 سنوات، والطفل "ياسين. ن. م. ح"، 3 سنوات، وجميعهم يقيمون بناحية العزبة، والعرب، دائرة المركز، إثر إصابتهم بحالة إعياء وقئ مستمر وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتهم المدعوة "وفاء. ا. ر. ع"، 35 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت شعورهم بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "طعمية"، ما أدي لإصابتهم، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.





تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب ٦ أطفال بتسمم؛ نتيجة تناولهم وجبة "طعمية"، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.