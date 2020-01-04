تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة التحرش بفتاة المنصورة

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة التحرش بفتاة في المنصورة ليلة "رأس السنة"، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة فتاة المنصورة"، قائلا: "ده كان ظاهرة كونية"، لافتا إلى أن الأمر تطور بشكل كبير بعد تجمع حوالي 500 شاب حول الفتاة للتحرش بها.



وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الجمعة، عليه العوض في الأخلاق، وفيه أعضاء من مجلس النواب بيحاولوا يرفعوا العقوبة على المتحرشين، ولكن لا أحد يسأل عن السبب".



ولفت الإعلامي، إلى أن بعض الشيخ يلقون باللوم على الفتيات، ويقولون: "شوفوا هي لابسة إية!! ما هي اللي لابسة قصير!! وكأنهم يعطون مبرر للتحرش بيها.. إية التوحش اللي إحنا فيه ده!! إية اللي جرا للناس!! ده مفيش موقع أجنبي إلا لما عملنا فضيحة، ولازم نراجع أخلاق الشباب وتدين الشباب والرجولة والشهامة والاحترام".



وأضاف: "إية جرا لده كله!! إية اللمسة اللي لو لمستها هتطفي نارك يعني!!!".