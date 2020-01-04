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إيران تؤكد لـ الأمم المتحدة: رد عسكري على مقتل سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 06:03 ص
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قاسم سليماني
قاسم سليماني
الفجر
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اعتبر سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بأنها إعلان حرب على للاده، وأنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قال "روانتشي"، إن هذا يعتبر عملا عسكريًا، والرد على العمل العسكري يكون بعمل عسكري، مشددًا على أن ما حدث يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، مسئوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وقادة من الحشد الشيعي، في العراق بقصف صاروخي قرب مطار بغداد.
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