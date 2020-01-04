برشلونة يعود من جديد للمفاوضات مع صفقة القرن

فجرت تقارير صحفية فرنسية عن سر توتر علاقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع النادي الفرنسي، خلال الفترة الماضية، وإعلان رغبته في الرحيل عن قلعة الأمراء والعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.









وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية أن هزيمة باريس س ان جيرمان أمام مانشستر يونايتد 3 / 1 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كانت سببا رئيسيا في تغيير النجم الفرنسي خططه مع النادي الباريسي، وتفكيره في مغادرة النادي والعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.









وأشارت الصحيفة أن نيمار اعترف للمقربين منه في باريس سان جيرمان عقب مباراة اليونايتد أنه لن يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الباريسي وكذلك الكرة الذهبية، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي.









ودخل نادي برشلونة الاسباني في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للحصول على خدمات البرازيلي نيمار، وقدم النادي الكتالوني العديد من المقترحات لاستعادة خدمات لاعبه السابق، ولكن وضعت إدارة باريس العوائق أمام البرسا مما أدي لفشل حسم الصفقة.









وأكد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن ناديه لن يدخل في مفاوضات جديدة لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي، وقد يحاول التعاقد معه في الصيف المقبل حال كان الفريق في حاجة لجهوده.



