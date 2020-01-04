أحلام ترتل القرآن الكريم أعلى جبال الألب





نشرت المطربة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" مقطع فيديو جديد لها وهي تُرتل القرآن الكريم، أعلى جبال الألب.





وظهر أحلام في المقطع وهي تقف أعلى جبال الآلب بفرنسا وترتل سورة "يس".





وتفاعل الجمهور مع الفيديو وقاموا بالتعليق عليه إيجابيًا، حيث أشاد الكثيرون بجمال صوتها في تلاوة القرآن الكريم.





يذكلا أن أحلام، تقضي حاليًا إجازة رأس السنة مع عائلتها في فرنسا.



