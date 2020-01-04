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غموض موقف نجم الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 05:12 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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اثار التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك جدلا واسعا بشأن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانتقال للدوري السعودي، بعد أزمة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدي النادي، خاصة بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.


فرجاني يطير إلي تونس بشكل مفاجئ:

وشهدت الساعات الماضية مغادرة فرجاني ساسي مصر وتوجه إلي تونس عقب مباراة فريق أمام أسوان أمس، وأكد مسئولي القلعة البيضاء أن اللاعب حصل على إذن لقضاء أجازة قصيرة لمدة 48 ساعة على أن يعود بعدها للإنتظام في تدريبات الفريق، خاصة وأنه سيغيب عن لقاء طنطا القادم للإيقاف.


نجم تونس يتبرأ من هويته الزملكاوية:

وقام "ساسي" بحذف كونه لاعبًا زملكاويًا من على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كما قام بمتابعة الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي على "تويتر"، مما يشير إلي إمكانية رحيله عن الزمالك خلال الفترة الحالية والانتقال للدوري السعودي كما تردد.

صراع سعودي لضم نجم الزمالك:

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي أهلي جدة والشباب يتنافسات للفوز بخدمات فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأشارت التقارير لوجود مفاوضات من النادي الأهلي مع فرجاني لضمه في الشتاء بناءا على رغبة مدرب الزمالك السابق السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة.


أما نادي الشباب السعودي نفي مفاوضاته مع فرجاني ساسي عن طريق أحمد مسعود مدير المركز الاعلامي بالنادي والذي أكد عدم صحة أنباء مفاوضات الشباب مع لاعب الزمالك.
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