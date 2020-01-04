تشكيل ميلان المتوقع بعد عودة إبراهيموفيتش





وأعرب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الأول

لكرة القدم بنادي إي إس ميلان الإيطالي، عن سعادته البالغة بالعودة لتمثيل فريقه السابق مرة أخرى.





وأكد إبراهيموفيتش، أن عودته إلى ميلان ستكون حتى نهاية الموسم، إذا استطاع أن يقدم لهم شئ جيد والمساعدة على النهوض بهم بالتأكيد سيستمر، ولكن إذا لم يقدر أن يكون ذلك اللاعب القوي سيغادر من أجل استقدام لاعبين آخرين، وأنه يريد إثبات نفسه مجددًا.





وتعاقد ميلان مع زلاتان لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية التجديد لموسم إضافي في نهاية الموسم الحالي.