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سعد رمضان: لهذا السبب أحرص على تقديم أغاني مصرية في جميع حفلاتي

السبت 04/يناير/2020 - 04:40 ص
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بوابة الفجر
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قال المطرب اللبناني، سعد رمضان، أنه بعشق الغناء بالمصرية والنجوم المصريين، ولست وحدي بل كل عائلتي كذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية: "بدون وعي وجدت نفسي أحفظ الأغاني المصرية، فقد تربيت في أسرة لا تكف عن سماع الأغاني المصرية ليلا ونهارا. 

وتابع أن الغريب في الأمر أن والدته كانت تغني أغاني كوكب الشرق أم كلثوم دائما لدرجة أنه كان يظن في طفولته أن تلك الأغاني تخص أمه.

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مطرب فنان سعد رمضان الفجر الفني

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