تعليقات الجمهور على أغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر" (فيديو)





حقق كليب "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان، مشاهدات قياسية بعد طرحه بـ 72 ساعة فقط.





وتجاوزت أغنية مشاهدات "رايحين نسهر" لرمضان، والتي طرحها عبر حسابه حاجز بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من5,847,417 مشاهدة.





وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "من يصدق أن هذا هو رفاعي الدسوقي وزين القناوي خرافي يا رمضان"، "أحبك يامحمد رمضان نجم عالمي تستاهل هاذا النجاح من إبداع إلى إبداع"، "دنتا اسطورة ياجدع".







