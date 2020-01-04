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بدلاء طارق حامد وساسي أمام طنطا.. التشكيل المتوقع ل الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب المحلة مباراة قوية يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير 2020 بين نادى طنطا ونادى الزمالك الذي يعد ضيف صعب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، فى لقاء يسعي فيه الأبيض للإستمرار فى الفوز بينما يسعي طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية.


وحقق نادى الزمالك الفوز على أسوان بهدفين دون رد فى المباراة الماضية والتى أقيمت على ستاد القاهرة، سجلهم كل من مصطفي محمد وأحمد سيد زيزو، بينما نادى طنطا قد خسر أمام نادي مصر بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابقة.


موعد مباراة الزمالك وطنطا ببطولة الدوري المصري

يستضيف ملعب المحلة مباراة الزمالك وطنطا يوم الأحد فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا ببطولة الدوري المصري

يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على نادى طنطا ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.


التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام طنطا

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الوسط المهاجم : محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.


ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل نادى طنطا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.
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