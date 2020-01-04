اليوم.. انطلاق الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"

تذاع اليوم أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز"، حيث يبدأ البرنامج بمرحلة "الصوت بس" من برنامج المسابقات الأشهر في العالم العربي.

وتضم لجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج كلًا من محمد حماقي، وعاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

"ذا فويس كيدز"

ذا فويس كيدز (بالإنجليزية: The voice kids) هو النسخة المخصصة للأطفال بين 7 و14 سنة من برنامج ذا فويس أحلى صوت، عُرِض موسمه الأول بداية من 2 يناير 2016.





وفازت بلقبه اللبنانية لين الحايك. فيما انطلق الموسم الثاني في 2 ديسمبر 2017 وذلك بسبب تأجيل الموسم الرابع من ذا فويس. مع الإبقاء على نفس مدربي الموسم الأول، وفاز به المغربي حمزة لبيض.



