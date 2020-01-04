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قبل ديربي الميرسيسايد.. ماذا قدم أنشيلوتي أمام كلوب وليفربول؟.. رقم مميز للمخضرم الإيطالي

السبت 04/يناير/2020 - 03:05 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، يوم غدً الأحد، ضمن منافسات دور الـ 64، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.


مواجهة ليفربول وإيفرتون لن تكون سهلة، حيث سيتقابل المدرب الألماني يورجن كلوب أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مباراة أكون أم لا أكون من كلا المدربين، في ديربي الميرسيسايد.


إيفرتون يتعاقد مع أنشيلوتي خلفًا لـ ماركو سيلفا

وتعاقد نادي إيفرتون مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، خلفًا للمدرب ماركو سيلفا، لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة، ليستمر في قلعة "جوديسون بارك" حتى نهاية موسم 2023/2024.


وسبق لـ أنشيلوتي وأن درب في الدوري الإنجليزي من قبل، عبر بوابة تشيلسي في الفترة من 2009 وحتى 2011.


وتقابل المدربان في أكثر من مرة ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مواجهات عديدة سابقة جمعت بين أنشيلوتي وليفربول خلال مسيرته التدريبية.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقام كارلو أنشيلوتي أمام كلاً من يورجن كلوب وليفربول.

أنشيلوتي ضد كلوب

واجه أنشيلوتي نظيره يورجن كلوب في ست مواجهات من قبل، نجح الإيطالي في الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

ريال مدريد (أنشيلوتي) 3-0 بوروسيا دورتموند (كلوب)– ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.

بوروسيا دورتموند (كلوب) 2-0 ريال مدريد (أنشيلوتي) – ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014.

نابولي (أنشيلوتي) 1-0 ليفربول (كلوب) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

ليفربول (كلوب) 1-0 نابولي (أنشيلوتي) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

نابولي (أنشيلوتي) 2-0 ليفربول (كلوب) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ليفربول (كلوب) 1-1 نابولي (أنشيلوتي) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.


أنشيلوتي ضد ليفربول

خاض أنشيلوتي أمام ليفربول 12 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات.

ميلان (أنشيلوتي) 5-6 (ركلات جزاء) ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005.

ميلان (أنشيلوتي) 2-1 ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2006/2007.

تشيلسي (أنشيلوتي) 2-0 ليفربول في الدوري الإنجليزي موسم 2009/2010.

ليفربول 0-2 تشيلسي (أنشيلوتي) في الدوري الإنجليزي موسم 2009/2010.

ليفربول 2-0 تشيلسي (أنشيلوتي) في الدوري الإنجليزي موسم 2010/2011.

تشيلسي (أنشيلوتي) 0-1 ليفربول في الدوري الإنجليزي موسم 2010/2011.

ليفربول 0-3 ريال مدريد (أنشيلوتي) في مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015.

ريال مدريد (أنشيلوتي) 1-0 ليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015.

نابولي (أنشيلوتي) 1-0 ليفربول – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

ليفربول 1-0 نابولي (أنشيلوتي) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

نابولي (أنشيلوتي) 2-0 ليفربول – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ليفربول 1-1 نابولي (أنشيلوتي) – دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

فهل يواصل أنشيلوتي أداؤه الرائع أمام كلوب وليفربول ويحافظ على سجله المميز في تحقيق النتائج الإيجابية أمامهم؟.

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