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مظاهرات في ليبيا احتجاجًا على إرسال قوات تركية
السبت 04/يناير/2020 - 03:10 ص
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الفجر
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شهدت عدة مدن ليبية، مظاهرات رافضة لمصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.
الجدير بالذكر أن الأزمة الليبية شهدت تطورات متسارعة في الفترة الأخيرة بعد تصديق البرلمان التركي على مشروع قانون يقر التدخل العسكري في ليبيا، وسط إدانات دولية واسعة، وإعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، النفير العام لتسليح الشعب.
الجدير بالذكر أن الأزمة الليبية شهدت تطورات متسارعة في الفترة الأخيرة بعد تصديق البرلمان التركي على مشروع قانون يقر التدخل العسكري في ليبيا، وسط إدانات دولية واسعة، وإعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، النفير العام لتسليح الشعب.
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