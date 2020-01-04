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الشباب السعودي ينفي توقف مفاوضاته مع فرجاني ساسي

السبت 04/يناير/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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نفى أحمد المسعود، مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي، الأنباء المتداولة، عن توقف مفاوضات ناديه مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


ونشر أحمد المسعود صورة لبعض الأنباء المتداولة عن خروجه من صفقة فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا عليها: "لم أنفِ أو أؤكد هذه المفاوضات، لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح".


وكان النجم التونسي فرجاني ساسي قد حصل على إذن بالسفر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، من أجل قضاء فترة أجازة قصيرة مع أسرته، بعد تأكد غيابه عن لقاء طنطا المقبل بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان، أمس الخميس.


وتاولت العديد من التقارير أنباء تشير إلى أقترابه من الرحيل إلى الدوري السعودي، عبر بوابة الأهلي، قبل أن يدخل الشباب أيضًا في المفاوضات مع اللاعب، وذلك بسبب تازم الأمور مع الزمالك في الفترة الأخيرة.


وواجه النجم التونسي موجة كبيرة من الغضب، وذلك من قبل جماهير الفارس الأبيض، بسبب اعتقادهم انه تسبب في الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة حتى يتم إيقافه ويتمكن من السفر والتوقيع مع أحد الاندية السعودية.


بينما قام البعض الأخر بالدفاع عنه، مؤكدين أنه سافر من أجل قضاء فترة أجازة فقط، وسيعود على الفور إلى الأراضي المصرية مجددا.
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