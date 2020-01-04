تعرف على إيرادت فيلم Spies in Disguise لويل سميت





حقق فيلم الأنيمشن Spies in Disguise لـ ويل سميث، إيرادات مرتفعة وصلت إلى 50 مليون و624 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى.





الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 13 مليون دولار أمريكى فى العطلة الافتتاحية، وانقسمت الإيرادات بين 33 مليون و 721 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و16 مليون و 902 ألف دولار أمريكى حول العالم.

ويدور فيلم Spies in Disguise حول تحول أفضل جاسوس في العالم إلى حمامة، ومن ثم حدوث العديد من المفارقات، التي تحتاج منه التصرف بـ مساعدة صديقة البشرى.



