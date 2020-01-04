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برشلونة ضد إسبانيول.. توتر العلاقة بين فالفيردي والإدارة بسبب هذا اللاعب

السبت 04/يناير/2020 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي إسبانيول نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب بارو الدولي بمدينة برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.



توتر العلاقة بين فالفيردي والإدارة قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول :

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن العلاقة تبدو باردة بين فالفيردي ورئيس نادي برشلونة وابيدال حيث جاءت تصريحات فالفيردي قبل الديربي كالتالي: "لم أتوقع أن يكون خروج ألينا قريبا في إشارة إلى إعارة اللاعب ألينا الي ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهذا يترك انطباعا بأن المستر فالفيردي لا يتفق مع قرارات رئيس برشلونة والسكرتير الرياضي ابيدال في عمليات السوق.



وأضاف فالفيردي قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول:" كل شخص يفسر كلمة الفشل كما يريد، بالنسبة لي ان التجربة هي نجاح، وتطغى عن كلمة فشل في حالة الخسارة انا لا أتوقع أي خروج أو دخول للاعب في هذا السوق الشتوي ‏في الجوانب التعاقدية هناك دائما بعض الاختلاف في المعايير، سيتم حل ذلك داخليا، لا يبدو لي أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ولا هي الأخيرة، اما بالنسبة للعمل اليومي فإن فيدال طبيعي، يتدرب بشكل طبيعي، ولا أرى أي مشكلة".



واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا:"الديربي هو شيء ذهني، الفريقان متساويان، في هذه المباريات التنافسية، يذهب الفريقان إلى الحد الأقصى، ونعتزم مواجهة المباراة بضمانات بالطبع أود أن يبقى إسبانيول في دوري الدرجة الاولى، دون أي شك، لكنني لا أعرف ما إذا كان سينجح في ذلك، سيكون عليه القيام بمرحلة اياب رائعة، لكن اسبانيول ليس في مأزق حاليا، لا يزال يوجد مساحة للعودة ‏في كرة القدم، الفرق بين الفوز والتعادل والخسارة في بعض الاحيان هو 5 سنتيمترات، ما أفكر فيه هو أخذ كل شيء إلى الحد الأقصى 100%، هذا هو مفتاح النجاح، ما لا يمكنك فعله هو البقاء في المنتصف".
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