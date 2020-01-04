"أديب" تعليقا على موجة الطقس السيء: "البرد عندنا غير برا"

علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة البرد والطقس السيء التي تمر بها مصر هذه الأيام قائلا: "الدنيا برد رصاص".



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، الجمعة، أن هناك برد غير طبيعي في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، مضيفا: "الأرض بتطلع برد".



وتابع الإعلامي: "مش قادر أفهم لية البرد عندنا في مصر غير برا، وغير أوروبا، بردنا غريب من اللي هو بيدخل في العضم ده".