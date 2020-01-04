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"أديب" تعليقا على موجة الطقس السيء: "البرد عندنا غير برا"
السبت 04/يناير/2020 - 02:30 ص
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الفجر
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علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة البرد والطقس السيء التي تمر بها مصر هذه الأيام قائلا: "الدنيا برد رصاص".
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، الجمعة، أن هناك برد غير طبيعي في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، مضيفا: "الأرض بتطلع برد".
وتابع الإعلامي: "مش قادر أفهم لية البرد عندنا في مصر غير برا، وغير أوروبا، بردنا غريب من اللي هو بيدخل في العضم ده".
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، الجمعة، أن هناك برد غير طبيعي في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، مضيفا: "الأرض بتطلع برد".
وتابع الإعلامي: "مش قادر أفهم لية البرد عندنا في مصر غير برا، وغير أوروبا، بردنا غريب من اللي هو بيدخل في العضم ده".
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