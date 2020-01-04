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مباريات قوية لسرس والغزل وميت خلف والعرب وميت خاقان بالقسم الثالث

السبت 04/يناير/2020 - 02:25 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، 7 مباريات، قوية، في الأسبوع الأخير، من منافسات الدور الأول، لدوري القسم الثالث، بالمجموعة العاشرة.

ويقدّم "الفجر الرياضي" مواجهات اليوم :

1- سرس الليان مع فاقوس

يلتقي فريق سرس الليان، صاحب الصدارة، مع فريق فاقوس، الذي يواجد بالمركز التاسع، في مواجهة هامة لكلا الفريقان، ويدخل السرس اللقاء برصيد 26 نقطة، مقابل 15 نقطة لنادي فاقوس.

وشهدت الجولة السابقة، تعادل سرس مع عرب الرمل 1-1، وتغلب فاقوس على ميت خاقان 1-0.

2- بلبيس مع ديرب نجم

يخوض فريق بلبيس، مواجهة، مع فريق ديرب نجم صاحب المركز الأخير، ويخوض بلبيس اللقاء برصيد 20 نقطة، بالمركز الثاني، بالتساوي مع تلا، بينما يملك ديرب 6 نقاط، في رصيده.

وشهدت الجولة السابقة، فوز بلبيس على أبو كبير 2-0، وخسارة ديرب من تلا 2-1.

3- تلا مع غزل شبين

وفي لقاء ديربي، مرتقب، يستضيف فريق مركز شباب تلا، صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، نظيره، فريق غزل شبين، الرابع برصيد 19 نقطة.

وفاز تلا مؤخراً خارج ملعبه على ديرب نجم 2-1، بينما تلقى الغزل خسارتان متاليان من ميت خلف والشرقية 1-0، ويأمل تلا في الفوز لمواصلة المنافسة، كما يبحث الغزل عن الفوز للعودة للإنتصارات، ومطاردة السرس على القمة.

4- ميت خاقان مع أبو كبير

يخوض فريق ميت خاقان، صاحب المركز الخامس، برصيد 1 نقطة، مباراة هامه، على ملعبه مع فريق أبو كبير، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

وخسر ميت خاقان في الجولة السابقة، من فاقوس 1-0، كما خسر أبو كبير من بلبيس 2-0، ويبحث الفريقان عن الثلاث نقاط والعودة للإنتصارات.

5- الشرقية مع أبو حماد

يواجه فريق الشرقية، الذي يحتل المركز السادس، برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الغزل وميت خاقان، نظيرة، فريق أبو حماد، بينما يحتل أبو حماد المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

6- ميت خلف مع شباب ديرب نجم

على ملعب ميت خلف، يحل فريق مركز شباب ديرب نجم، ضيفاً على فريق ميت خلف، في مباراة متكافئة المستوى، ويتواجد الفريقان في منتصف الترتيب، إذ يحتل شباب ديرب المركز السابع بـ 15 نقطة، بالتساوي مع عرب الرمل وفاقوس، بينما يملك ميت خلف 14 نقطة، بالمركز العاشر.

7- دقادوس مع عرب الرمل

يشهد ملعب دقادقوس، إقامة لقاء فريق دقادقوس، مع نظيره، عرب الرمل، حيث يحتل دقادوس المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، مقابل 15 نقطة، لعرب الرمل صاحب المركز الثامن، بالتساوي مع مركز شباب ديرب نجم، وفاقوس.

وشهدت الجولة السابقة، فوز دقادوس على مركز شباب ديرب بهدف نظيف، وعادل العرب مع السرس بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 26 نقطة
2- بلبيس 20 نقطه
3- شباب تلا 20 نقطة
4- غزل شبين 19 نقاط
5- ميت خاقان 19 نقطة
6- الشرقية 19 نقطة
7- شباب ديرب 15 نقطة
8- عرب الرمل 15 نقطة
9- فاقـوس 15 نقطة
10- ميت خلف 14 نقطة
11-شباب أبو حماد 13 نقطة
12- دقادوس11 نقطة
13- أبو كبير 7 نقاط
14- ديرب نجم 6 نقاط
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