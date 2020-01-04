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"العربية": مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي

السبت 04/يناير/2020 - 02:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، نقلا عن مصدر عراقي، أن 6 أشخاص قتلوا في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

وكشفت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن غارة جوية استهدفت، مركبتين شمال بغداد، حيث ذكر شهود عيان، أن المركبتين المستهدفتين شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، مسئوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وقادة من الحشد الشيعي، في العراق بقصف صاروخي قرب مطار بغداد.
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الكلمات المفتاحية

قصف قاسم سليماني الولايات المتحدة

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