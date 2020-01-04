"العربية": مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، نقلا عن مصدر عراقي، أن 6 أشخاص قتلوا في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.





وكشفت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن غارة جوية استهدفت، مركبتين شمال بغداد، حيث ذكر شهود عيان، أن المركبتين المستهدفتين شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي.



