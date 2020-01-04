كأس السوبر السعودي| موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع







ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره التعاون، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في مباراة كأس السوب ر السعودي.







ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، فيما يلعب التعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.





ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





فيما يسعى التعاون إلى التتويج بلقب كأس السوبر للعام التالي على التوالي، بعدما حصد لقب الموسم الماضي، على حساب الاتحاد.





موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في كأس السوبر:-



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي في كأس السوبر:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباراة السوبر السعودي.





التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الفيصلي:-



من المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، بجونز في حراسة المرمى، وأمامه عوض خميس، وعبد الله مادو، ومايكون بيريرا، وسلطان الغنام، فيما سيضع بيتروس، وعبد الله الخيبري في وسط الميدان، وأمامه أحمد موسى، وجوليانو، ونور الدين أمرابط، وسيقود هجوم النصر عبد الرزاق حمدالله.





حراسة المرمى: براد جونز



خط الدفاع: عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام



خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري



خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط



خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله





التشكيل المتوقع للتعاون في مواجهة النصر:-



من المنتظر أن يبدأ سكري القصيم، المدرب المؤقت التعاون، بكاسيو في حراسة المرمى، وأمامه مجد الله العليان، ريكاردو ماتشيدو، وطلال عبسي، ونبيلدو بيترولينا، ويأتي ساندرو مانويل، وريان الموسى، وهيلدون راموس، وربيع سفياني في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم سيدريك أميسي، وتوامبا.