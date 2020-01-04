Advertisements
Advertisements
Advertisements

كأس السوبر السعودي| موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 04/يناير/2020 - 02:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements


ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره التعاون، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في مباراة كأس السوبر السعودي.


ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، فيما يلعب التعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.


ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما يسعى التعاون إلى التتويج بلقب كأس السوبر للعام التالي على التوالي، بعدما حصد لقب الموسم الماضي، على حساب الاتحاد.


موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في كأس السوبر:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي في كأس السوبر:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباراة السوبر السعودي.


التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الفيصلي:-

من المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، بجونز في حراسة المرمى، وأمامه عوض خميس، وعبد الله مادو، ومايكون بيريرا، وسلطان الغنام، فيما سيضع بيتروس، وعبد الله الخيبري في وسط الميدان، وأمامه أحمد موسى، وجوليانو، ونور الدين أمرابط، وسيقود هجوم النصر عبد الرزاق حمدالله.


حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله


التشكيل المتوقع للتعاون في مواجهة النصر:-

من المنتظر أن يبدأ سكري القصيم، المدرب المؤقت التعاون، بكاسيو في حراسة المرمى، وأمامه مجد الله العليان، ريكاردو ماتشيدو، وطلال عبسي، ونبيلدو بيترولينا، ويأتي ساندرو مانويل، وريان الموسى، وهيلدون راموس، وربيع سفياني في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم سيدريك أميسي، وتوامبا.


حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا

خط الوسط: ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني

خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 4 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 16 ساعة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

10:25 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

11:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status