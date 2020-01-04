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ماذا قدم ريال مدريد وبرشلونة قبل العودة إلى الدوري الإسباني ؟

السبت 04/يناير/2020 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع فريق إسبانيول اليوم السبت 4 يناير في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ويرغب البارسا في تعزيز صدارته لليجا في الفترة المقبلة.


نتيجة مباراة برشلونة الماضية في الليجا :-

وكان قد توقف الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة، بسبب أعياد الميلاد وتوقف جميع الدوريات حول العالم عدا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسكتلندي، حيث يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.


وكان قد نجح البارسا في تحقيق الفوز بالمباراة الأخيرة له في سنة 2019 على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.


موعد مباراة ريال مدريد المقبلة :-

بينما سوف يواجه فريق ريال مدريد مع فريق خيتافي يوم الأحد المقبل 5 يناير على ملعب الأخير ضمن منافسات نفس الجولة من الليجا، حيث يريد نادي ريال مدريد مواصلة المنافسة مع فريق برشلونة في الموسم الحالي حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 37 نقطة.


نتيجة مباراة ريال مدريد الماضية في الدوري الإسباني :-

وانهى ريال مدريد سنة 2019 بنتائج سلبية، حيث تعادل في مباراة اتليتك بلباو بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، بينما كان أيضا قد تعادل في الكلاسيكو ضد برشلونة بنفس النتيجة مما جعله يخسر تقاسم الصدارة مع البارسا.


وبدأت الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني مساء أمس الجمعة بمباراتين، حيث تعادل فريق إشبيلية مع فريق أتليتكو بلباو بنتيجة هدف لكل فريق، وانتهت أيضاً مباراة فريق بلد الوليد مع فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.


يذكر أن فريق برشلونة قد نجح في تحقيق لقب الدوري الاسباني في الموسم الماضي بشكل مريح، بسبب ابتعاد الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد عن المنافسة في الموسم الماضي، بينما قد خسر البارسا لقب كأس ملك إسبانيا من فريق فالنسيا بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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