شاهد.. تعليق عمرو أديب حول القبض على رئيس مصلحة الضرائب

علق الإعلامي عمرو أديب، على القبض على رئيس مصلحة الضرائب، بتهمة الرشوة، قائلا إنه تم القبض عليه واثنين آخرين، متلبسين بالرشوة، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أن وزير المالية جدد الثقة فيه للبقاء في المنصب لمدة عام آخر.





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، الجمعة، أن النائب العام أصدر بيانًا بشأن القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بتهمة الحصول على منافع مادية وعينية، من بعض المحاسبين القانونيين لتسهيل بعض المشاريع.



