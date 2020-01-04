Advertisements
Advertisements
Advertisements

موقف الإصابات داخل مانشستر سيتي قبل مباراة بورت فايل في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 04/يناير/2020 - 01:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق بورت فايل اليوم السبت 4 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورت فايل :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق بورت فايل في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي :-

واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورت فايل، حيث يرغب المدرب الإسباني في إراحة بعض اللاعبين في هذة المباراة من أجل الفترة المقبلة، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة للسيتي :-

ايدرسون - والكر - اوتاميندي - ستونز - انجلينو - جوندوجان - فودين - رحيم سترلينج - سيرجو اجويرو - ديفيد سيلفا - زينتشينكو.


ويرغب بيب في إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة ايفرتون الماضية مثل (رياض محرز - جابريل جيسوس - برناردو - كيفين دي بروين - فيرناندينيو)، وذلك بسب الضغط في فترة أعياد الميلاد خلال الفترة الماضية.


موقف إصابات مانشستر سيتي :-

وتلقى مانشستر سيتي اخبار سعيدة في الأيام الماضية وذلك بعودة المدافع الفرنسي ايميريك لابورت إلى التدريبات الجماعية في الفترة الحالية، حيث سيحتاج اللاعب إلى أسبوعين فقط من أجل الدخول في التشكيلة الأساسية للفريق مرة أخرى، وأيضاً عاد ديفيد سيلفا وكان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد فريق إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز، ولكن سيحتاج الألماني ليروى ساني لبعض الوقت للعودة إلى ملعب حتى بداية شهر فبراير المقبل.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أبناء جوارديولا رصيدهم إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 13 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

10:25 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

11:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status