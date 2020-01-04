"هحطها جوه علبة وأخبيها".. أحمد سعد يعلن دخوله في علاقة عاطفية جديدة









كشف النجم أحمد سعد، عن أنه يعيش حاليًا قصة حب جديدة بطلتها فتاة مجهولة ولكنها تختلف تمامًا عن اختياراته السابقة، ورفض الاقصاح عن أي تفاصيل عنها وعما إن كانت من داخل الوسط الفني أم لا.وأضاف سعد، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج الجمعة في مصر المذاع عبر فضائية Mbc masr أنه تعلم من أخطائه السابقة قائلًا: "أنا هخبيها جوة علبة كبيرة وأحطها في جبال الألب، أنا اتعلمت من أخطائي".وتابع سعد، أنه يعيش حاليًا في حالة نفسية ممتازة وأن الله سبحانه وتعالى قد اختار له الخير والأفضل في حياته، ولكنه تعلم بعد تجارب صعبة للغاية.