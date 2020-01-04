الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار ليفربول وصدام قوي لمانشستر يونايتد









تبدأ اليوم السبت، أحداث مباريات الدور الثالث (دور الـ 64) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2019/2020.







وستظهر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في البطولة من هذا الدور، والذي سيشهد 32 مباراة بين 64 فريق يمثلون مختلف الدرجات في الكرة الإنجليزية.





وسيدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة فريق بورت فالي الذي ينشط في الدرجة الثالثة (ليج 2) بملعب الإتحاد اليوم السبت.





وينتظر توتنها مورينيو مباراة محفوفة بالمخاطر في ملعب ريفير سايد أمام مدليسبرة، ويخوض تشيلسي مواجهة سهلة نسبياً بملعب ستامفورد بريدج أمام نوتنجهام فوريست فيما يخوض أرسنال مواجهة ليست سهلة ضد متصدر دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" فريق ليدز يونايتد.





ولم تكن القرعة رحيمة بالثنائي ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث سيواجه الأول فريق إيفرتون المتطور حالياً في ديربي الميرسيسايد بملعب أنفيلد، بينما سيرتحل مانشستر يونايتد نحو ملعب مولينوكس لمواجهة فريق ولفرهامبتون واندررز العنيد.





ويقدم لكم الفجر الرياضي، الجدول الكامل لمباريات الجولة، وذلك بالمواعيد بإعتبار توقيت القاهرة، وإقامة المباراة على أرض الفريق المذكور أولاً.





مباريات اليوم 4 يناير



روتشيدال – نيوكاسل يونايتد (ملعب كراون أويل أرينا) الساعة الثانية والنصف ظهراً



روتيرهام – هال سيتي (ملعب نيويورك) الساعة الثانية والنصف ظهراً.



بيرمنجاهم سيتي – بلاكبيرن روفرز (ملعب سانت أندرو) الساعة الثانية والنصف ظهراً



بيرنلي – بيتيربرو (ملعب تيرف مور) الساعة الثانية والنصف ظهراً.



بريستول سيتي – شورزبري (ملعب أشتون جيت) الساعة الثانية والنصف ظهراً.



ميلوول – نيوبورت كاونتي (ملعب ذي بين) الساعة الثانية والنصف ظهراً



فولهام – أستون فيلا (ملعب كرافين كوتيدج) الساعة الخامسة مساء.



ساوثهامبتون – هيدرسفيلد تاون (ملعب سانت ماري) الساعة الخامسة مساء.



برايتون – شيفيلد وينزداي (ملعب أميركان إكسبريس) الساعة الخامسة مساء.



كارديف سيتي – كارليسلي تاون (ملعب كارديف سيتي) الساعة الخامسة مساء.



أكسفورد – هارتبول (ملعب كاسام) الساعة الخامسة مساء.



ريدينج – بلاكبول (ملعب ماديسكي) الساعة الخامسة مساء.



واتفورد – تانميري روفرز (ملعب فيكاردج رود) الساعة الخامسة مساء



بريستون نورث إيند – نوريتش سيتي (ملعب ديبديل) الساعة الخامسة مساء.



برينتفورد – ستوك سيتي (ملعب جريفين بارك) الساعة الخامسة مساء.



ولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (ملعب مولينوكس) الساعة السابعة والنصف مساء.



بورنموث – لوتون تاون ( ملعب فيتاليتي) الساعة السابعة والنصف مساء.



مانشستر سيتي – بورت فالي (ملعب الإتحاد) الساعة السابعة والنصف مساء.



ليستر سيتي – ويجان (ملعب كينج باور) الساعة السابعة والنصف مساء.



فليتوود تاون – بورتسموث (ملعب هايبوري) الساعة السابعة والنصف مساء.





مباريت الأحد 5 يناير



كروي أليكساندرا – بارنسلي (ملعب ألكساندرا) الساعة الرابعة عصراً.



شيفيلد يونايتد – فيلدي (ملعب برامول لين) الساعة الرابعة عصراً.



كوينز بارك رينجرز – سوانزي سيتي (ملعب لوفتس رود) الساعة الرابعة عصراً.



تشارلتون أتليتيك – وست بروميتش ألبيون (ملعب ذي فالي) الساعة الرابعة عصراً.



تشيلسي – نوتنجهام فوريست (ملعب ستامفورد بريدج) الساعة الرابعة عصراً.



بيرتن ألبيون – نورثامبتون (ملعب بيرلي) الساعة الرابعة عصراً.



ميدلسبرة – توتنهام (ملعب ريفير سايد) الساعة الرابعة عصراً.



كريستال بالاس – ديربي كاونتي (ملعب سيلهيرست بارك) الساعة الرابعة عصراً.



بريستول روفرز – كوفنتري سيتي (ملعب ميموريال) الساعة الرابعة عصراً.



ليفربول – إيفرتون (ملعب أنفيلد) الساعة السادسة مساء.



جيلنجهام – وست هام يونايتد (ملعب بريستفيلد) الساعة الثامنة والربع مساء.