إسبانيول ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع وموعد المبارة والقنوات الناقلة لها







يبدأ فريق برشلونة الإسباني مواجهات العام الجديد، بزيارة جاره وغريمه إسبانيول في معقله " كورنيا إلبرات" اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإسباني.





وسيخوض المدرب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ديربي كاتالونيا، بعد أن فاز على ديبورتيفو ألافيس قبل فترة التوقف برباعية مقابل هدف، إحتل بفضلها صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.





بينما يخوض مدرب إسبانيول الجديد أبيلاردو فيرنانديز مباراته الأولى ضد برشلونة، وسيحتاج لمعجزة للفوز على المتصدر، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.





ولم يحقق إسبانيول أي فوز منذ أكتوبر الماضي، حين تغلب بهدف دون رد على فريق ليفانتي.





موعد مباراة إسبانيول ضد برشلونة والقنوات الناقلة لها



وستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 .





آخر أخبار الفريقين



سيتفتقد برشلونة لخدمات الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب في الكاحل منذ فترة كبيرة، ولاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو المصاب في الفخذ، بالإضافة لحارس المرمى مارك أندري تير شتيجن وأنسوا فاتي المصابان في الركبة.





في المقابل يغيب من جانب إسبانيول عن الديربي كلاً من: سباستيان كورشيا المصاب في الركبة، بالإضافة لفيكتور سانشيز، وماتياس فارجاس المصاب في الكاحل، كما يغيب إستيبان جرانيرو بسبب تراكم البطاقات.





تاريخ مواجهات إسبانيول ضد برشلونة



تقابل الفريقان من قبل في 36 مناسبة، حقق برشلونة الفوز في 25 مباراة، وفاز إسبانيول في 3 مناسبات فقط، مقابل 8 مباريات إنتهت بالتعادل بين الفريقين.





التشكيل المتوقع لبرشلونة



ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي مباراة إسبانيول ضد برشلونة بالتشكيل التالي.