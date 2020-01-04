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أحمد سعد يكشف لأول مرة كواليس الحكم على سمية الخشاب بالحبس (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدث النجم أحمد سعد تحدث للمرة الأولى عن كواليس الحكم على طليقته سمية الخشاب بالحبس بسبب شيك بدون رصيد وعن علاقته بالموضوع.

وأكد سعد، خلال لقائه في برنامج الجمعة في مصر المذاع عبر فضائية Mbc masr، أنه ليس له علاقة بصدور هذا الحكم، لأنه بطبيعته لا يحب أن يؤذي أي شخص ولايتحمل رؤية أحدًا في أزمة ما أو مشكلة، ولكن ماحدث أنه حاول الوصول إلى حل معها في البداية ولكنها رفضت الأمر الذي أجبره على اللجوء إلى القضاء المصري.

وأضاف سعد أنه بعد أن لجأ إلى القضاء لاستراداد حقه، تدخل أحد الأشخاص لحل هذه المشكلة وبالفعل تم حلها بعدما قدم شيك بدون رصيد يدينها أمام القضاء.

وأوضح أن بعد حل النزاع بينهما سافر كلًا منهما لممارسة أعماله، ولكنه تفاجأ بعد ذلك بصدور حكم بحبس سمية الخشاب 3 سنوات الأمر الذي أثار دهشته، ولكنها لم تقتنع بأن ليس له علاقة بهذا الحكم وبدأت في شن تصريحات ضده في لقاءاتها.



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الكلمات المفتاحية

منوعات سمية الخشاب حبس الفجر الفني

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