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خالد الصاوي يكشف أسرار علاقته بالراحل خالد صالح (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان خالد الصاوي علاقته بالفنان الراحل خالد صالح، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، مضيفًا: "إحنا أصحاب من أيام الجامعة وقبلها، وبنينا مع بعض حاجات كتيرة مثل فرقة الحركة، ومشروع المسرح الحر".

وأضاف "الصاوي" خلال حواره مع "أون ست" قائلًا: "هو أخويا.. أن خالد صالح يتمتع بعقل متزن وحنية كبيرة، لافتًا إلى أن الراحل يصغره بشهرين ولكنه كان دائمًا يشعر بأنه الكبير.

يشار إلى أن خالد صالح انضم لأسرة "القاهرة كابول" مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، والعمل من إخراج حسام على، وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سنرجي، ومن المقرر طرحه فى السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي تشويقي، ويتناول ظاهرة الإرهاب التي انتشرت فى مجتمعاتنا العربية.

ويذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي الرمضانية كان مسلسل "هى ودافنشي" مع ليلي علوي.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن خالد صالح خالد الصاوي الصداق ٢٠٢٠

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