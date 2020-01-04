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محافظة الإسكندرية: أمطار الجمعة فاقت الطاقة الاستيعابية للشبكات

السبت 04/يناير/2020 - 07:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت محافظة الإسكندرية، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي ورفع المياه بلغت 3 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها  2مليون متر مكعب، وهو الأمر الذى استدعى الاستعانة بدعم من المنطقة الشمالية العسكرية للدفع بعربات تصريف ورفع المياه.

وقالت المحافظة في بيان إعلامي إن المحافظة تعرضت لموجة غير عادية من الأمطار الغزيرة والرعدية، تراوحت بين 30مم إلى 35 مم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين، لاسيما في الشوارع الداخلية.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ أمس سقوط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وفي منتصف يوم الجمعة اشتدت الأمطار الرعدية.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين تقليل التحرك من السيارات اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك لسماح لسيارات الشفط التحرك بسهولة.

عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء البرق.

عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء البرق، تجنبًا للصعق.

عدم الوقوف أسفل المنازل والعقارات المتهالكة.

تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلو متر والحفاظ على مسافة أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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