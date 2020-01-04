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نهال عنبر: "أنا وقت اللزوم ببقى راجل" (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة نهال عنبر، عن شخصيتها واصفة نفسها بأنها "رجل" في المواقف التي تتطلب جرأة.

وقال نهال عنبر خلال ضيافتها فى برنامج "تحيا الستات" المذاع على قناة النهار "أنا فى وقت اللزوم راجل ووقت اللزوم ست حنينة جدًا.. وأم فى البيت".

وأضافت "نهال" قائلة" لكن مناخيري محدش يقربلها مش بستحمل حد يهاجمني أو يتعرض لكرامتي برد علطول ومش من النوع الستات اللي بتسكت وعصبيتي وحشة".

يشار إلى أن آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "حكايتى" الذي شاركت به مع النجمة ياسمين صبرى فى شهر رمضان الماضى، وهو من بطولة "ياسمين صبري، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.


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