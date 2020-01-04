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موعد مباراة مانسشتر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانسشتر سيتي ضد بورت فال بث مباشر في الدوري الإسباني

السبت 04/يناير/2020 - 01:07 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي مانسشتر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق علي ارضه ووسط جماهيره بملعب الاتحاد الدولي نظيره نادي بورت فال ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي مانسشتر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي بورت فال ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


وتذاع المباراة بين الفريقين نادي مانسشتر سيتي أمام نظيره نادي بورت فال ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة الناقلة لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري الشهير أحمد عبده.


ويسعي نادي مانسشتر سيتي لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة وحسم التأهل للدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الآفاق هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول بعد مرور 21 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.
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