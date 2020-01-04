سالم عبد الجليل: الراشي والمرتشي والوسيط ملعونين

أوضح الدكتور سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، الفارق بين الإكرامية والرشوة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ الإكرامية، متابعًا: "الناس دايمًا بتتخض من أسماء الجرائم".



وأضاف "عبد الجليل"، خلال حواره مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور": "الراشي والمرتشي والرائش "الوسيط" في النار، والتلاتة زي بعض في الإثم وفي المصيبة".



وأكد الداعية الإسلامي، أن الراشي والمرتشي والوسيط ملعونين، متابعًا: "بيخافوا من مصطلح الرشوة فيسموها إكرامية، علشان يخفوا حدتها، الإكرامية والشاي وأي مسمى لها، كله في النهاية رشوة".



وأشار إلى أن الأتعاب ليست حرامًا، وإنما الرشوة والإكرامية هي الحرام، متابعًا: "لو حد عمل حاجة مكانك مفروض تعملها وتعب ممكن تديله أتعابه".

